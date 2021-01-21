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Spor, Futbol

PFDK'den Diagne ve Göksel Gümüşdağ'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Diagne'ye 2 maç men, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ'a da 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Hilmi Sever   | 21.01.2021
PFDK'den Diagne ve Göksel Gümüşdağ'a ceza Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Beşiktaş maçında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle oyundan atılan Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'ye 2 resmi müsabakadan men cezası verildiği belirtildi.

Kurul, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a da Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta talimatlara aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi.

Ayrıca, Konyaspor Kulübüne de talimatlara aykırı hareket nedeniyle 24 bin lira para cezası verildi.

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