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Spor, Futbol

Erzurum'da kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 20. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

Yunus Hocaoğlu   | 21.01.2021
Erzurum'da kazanan çıkmadı Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

İlk yarı

24. dakikada sağ kanattan gelen Chahechouhe, meşin yuvarlağı Ricardo Gomes'e doğru gönderdi ancak kaleci Marafona topu kontrol etti.

31. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Cenk Ahmet Alkılıç kale direğinin arkasına gönderdiği topa Emrah Başsan bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

58. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası önünde Chahechouhe'nin kaptığı topu alan Bakasetas sert vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

63. dakikada Davidson'un sol kanattan ceza alanına çevirdiği top kaleci Szumski'den sekti ve boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

76. dakikada hızlı gelişen atakta Davidson sol kanattan çizgiye inip içeriye çevirdiği topu savunma son anda kornere çeldi.

78. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Babacar iki oyuncudan sıyrıldıktan sonra sert şutunda top auta gitti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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