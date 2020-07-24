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Spor, Futbol

PFDK'den 9 Süper Lig kulübüne ihtar

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'den 9 kulübe futbol menajerleri ile çalışma talimatına aykırı eylemleri gerekçesiyle ihtar cezası verdi.

Emre Doğan   | 24.07.2020
PFDK'den 9 Süper Lig kulübüne ihtar

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 9 kulübe ihtar cezası verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor'a futbol menajerleri ile çalışma talimatına aykırı eylemde bulundukları gerekçesiyle ihtar cezası verildiği belirtildi.

Ayrıca gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile TFF 1. Lig'den Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a da aynı gerekçeyle ihtar cezası uygulandığı aktarıldı.

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