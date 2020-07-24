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Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Kostas Sloukas, Olympiakos'a döndü

Olympiakos Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Kostas Sloukas'ı kadrosuna kattı.

Mutlu Demirtaştan   | 24.07.2020
Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Kostas Sloukas, Olympiakos'a döndü

İstanbul

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Kostas Sloukas'ı kadrosuna kattı.

Olympiakos Kulübü, 30 yaşındaki Yunan oyun kurucu Sloukas ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerine 2008'de Olympiakos'ta başlayan Sloukas, takımıyla ikişer THY Avrupa Ligi ve Yunanistan ligi ile bir Yunanistan Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Sloukas, 2015'te transfer olduğu Fenerbahçe'de ise bir THY Avrupa Ligi, 3 Türkiye ligi, ikişer Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları elde etmişti.

Yunan basketbolcu, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 25 maçta 11,6 sayı ve 6,1 asist ortalamaları yakalamıştı.

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