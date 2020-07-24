Euro
7.97
Dolar
6.85
BIST 100
119,201.63
Altın
1,900.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1 takvimine 3 etap daha eklendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası 2020 sezonu takvimine Almanya, Portekiz ve İtalya etapları dahil edildi.

Mutlu Demirtaştan   | 24.07.2020
Formula 1 takvimine 3 etap daha eklendi Fotoğraf: Arpad Kurucz/AA

İstanbul

Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimine 3 etap daha eklendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2020 sezonu takvimine Almanya, Portekiz ve İtalya etapları dahil edildi.

Almanya'nın Nürburgring Pisti 9-11 Ekim, Portekiz'in Uluslararası Algarve Pisti 23-25 Ekim ve İtalya'nın Imola Pisti ise 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yarışlara ev sahipliği yapacak.

Öte yandan İtalya'daki yarışın, üç gün süren diğer etapların aksine iki günde tamamlanması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 sezonu, 3-5 Temmuz'daki Avusturya Grand Prix'si ile başlamıştı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa, yeni Kovid-19 vakaları nedeniyle İspanya sınırını kapatabileceği uyarısında bulundu
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 5,5 milyonu aştı
Fransa, 16 ülkeden gelecek yolculara Kovid-19 testini zorunlu kıldı
Sağlık Bakanı Koca: Toplam test sayımız 4,5 milyona yaklaştı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 90 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Formula 1 takvimine 3 etap daha eklendi

Formula 1 takvimine 3 etap daha eklendi

Formula 1'de Hamilton'dan üst üste ikinci zafer

Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Formula 1 takvimine iki yarış daha eklendi

Formula 1 takvimine iki yarış daha eklendi