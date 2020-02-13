PFDK'dan Sörloth'a 2 maç men cezası

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Alexander Sörloth'a, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan çeyrek final rövanş müsabakasında forma giyemeyen Sörloth, ayrıca Süper Lig'deki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da takımdaki yerini alamayacak. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.