Fatih Terim'in kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

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Spor

Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden kayınvalidesi Rezan Meral Aksu, son yolculuğuna uğurlandı.

Ercan Çakar   | 13.02.2020
Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Emrah Yorulmaz / AA

İstanbul

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden kayınvalidesi Rezan Meral Aksu, son yolculuğuna uğurlandı.

Rezan Meral Aksu için Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılı futbolcular ile spor, siyaset ve iş dünyasından isimler katıldı.

Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'in taziyeleri kabul ettiği cenaze töreninde, Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan da yer aldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Aksu'nun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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