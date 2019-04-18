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Spor, Futbol

PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası

PFDK, derbi maçtaki disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe'ye 215 bin, Galatasaray'a da 45 bin lira ceza verdi.

Ercan Çakar   | 18.04.2019
PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), derbi maçta yaşanan ihlaller nedeniyle Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan derbideki disiplin ihlallerinden dolayı, sarı-lacivertli kulübe toplamda 215 bin 500, sarı-kırmızılı kulübe ise 45 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

İki takımın bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının da bir sonraki müsabaka için bloke edilmesi kararı alındığı aktarıldı.

PFDK'nin Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Erkan Kaş'a 3 maç men ve 13 bin lira, Antalyasporlu futbolcu Chico'ya 2 maç men cezası uyguladığı kaydedildi.

Kurulun ayrıca, Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'a 195 bin, Beşiktaş'a 150 bin, İstikbal Mobilya Kayserispor'a 100 bin, Trabzonspor'a da 35 bin lira para cezası verdiği duyuruldu.



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