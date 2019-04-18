Haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten Micic

İstanbul
Anadolu Efes forması giyen Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde play-off ilk maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in sahasında İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'yı 75-68 yendiği maçta 30 verimlilik puanıyla oynayan Micic, play-off ilk maçlarında MVP unvanına layık görüldü.
Karşılaşmada 31 dakika süre alan Micic, 21 sayı, 3 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki Sırp basketbolcu, iki sayılık atışlarda 4'te 3, üç sayılık atışlarda 5'te 4 isabetle oynadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.