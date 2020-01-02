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Spor, Futbol

PFDK Süper Lig'den 4 futbolcuya men cezası verdi

PFDK, Yukatel Denizlispor'dan Barrow, Gençlerbirliği'nden Çiftçi ve Pehlivan'a ikişer maç, BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan Jahovic'e ise 1 maç men cezası verdi.

Emrah Oktay   | 02.01.2020
PFDK Süper Lig'den 4 futbolcuya men cezası verdi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 4 futbolcu ile bazı kulüplere çeşitli cezalar verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, PFDK'nin, Yukatel Denizlisporlu futbolcu Modou Barrow'a MKE Ankaragücü müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

İlk yarının son haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Gençlerbirliği'nden Nadir Çiftçi'ye müsabaka hakemine yönelik hakareti ve ihraç sonrası yine hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi. Başkent temsilcisinden Yasin Pehlivan'a ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği belirtildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta kırmızı kart gören futbolcusu Adis Jahovic'in, rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası aldığı aktarıldı.

Açıklamada, kurulun, farklı gerekçelerden Trabzonspor'a 150 bin, Fenerbahçe'ye 110 bin, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 69 bin, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'a yirmi dörder bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'un bazı taraftarlarının bir sonraki maç için elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine hükmedildiği ifade edildi. 

Osman Özköylü'ye 1 maç ceza

PFDK, Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'ye 1 maç ceza verdi.

Açıklamada, kurulun, TFF 1. Lig'de Eskişehirspor maçının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Özköylü'yü 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 lira ile cezalandırdığı belirtildi.

Bolusporlu futbolcu Ümit Kurt'a ise rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Altaylı futbolcu İbrahim Öztürk'ün, Giresunspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezasına çarptırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, PFDK'nin Eskişehirspor'a 17 bin, Boluspor, Altay ve Bursaspor'a on ikişer bin, Cesar Grup Ümraniyespor'a 10 bin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 5 bin lira para cezası kestiği kaydedildi.

Boluspor, Eskişehirspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Cesar Grup Ümraniyespor'un bazı taraftarlarının, bir sonraki maç için elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine hükmedildiği ifade edildi.

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