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Spor, Futbol

Kayserispor'da transfer çalışmaları hızlandı

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, transfer çalışmalarına hız verdiklerini, 6 ila 8 oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini söyledi.

Sercan Küçükşahin   | 02.01.2020
Kayserispor'da transfer çalışmaları hızlandı

Kayseri

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, teknik direktör Robert Prosinecki ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını anımsattı. 

Transfer çalışmalarına başladıklarını, 6 ila 8 oyuncu transfer etmek istediklerini dile getiren Tokgöz, ruhunu, kafasını, beynini takıma vermeyen oyuncuları da takımda istemediklerini kaydetti.

Tokgöz, Prosinecki'nin istekleri doğrultusunda en doğru transferleri yapmak için çaba harcadıklarının altını çizerek, "İsimleri mümkün olduğunca eledik. Hocamızla son kontrolleri yapıyoruz. Bir taraftan da bazı isimlerle görüşmeler başladı. Belli bir aşamaya gelindi. Kamp döneminde inşallah her gün bir futbolcu getireceğiz. Tüm transferlerimizi kampa yetiştirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Bernard Mensah'ın durumuyla ilgili de konuşan Tokgöz, oyuncunun transferi için tekliflerin geldiğini ancak ücret konusunda şu ana kadar anlaşılamadığını aktararak, "Mensah büyük ihtimalle takımda kalacak." ifadesini kullandı.

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