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Spor, Futbol

PFDK, Hikmet Karaman'a 1 maç men cezası verdi

Göztepe maçında kırmızı kart gören BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman'a 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verildi.

Emre Doğan   | 26.06.2020
PFDK, Hikmet Karaman'a 1 maç men cezası verdi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'a 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe ile oynanan mücadelede kırmızı kart gören ve PFDK'ye sevk edilen Hikmet Karaman'ın 1 maç men ve 13 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Deneyimli teknik adam, sarı-siyahlı takımın yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı karşılaşmada kulübede yer alamayacak.

Kurulun, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 48 bin lira, Galatasaray'a ise 12 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Önder Akdoğan'a ise 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

Alanyaspor ve Trabzonspor'un başvuruları reddedildi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bordo-mavili kulüpten 3, turuncu-yeşilli kulüpten ise 2 idareci hakkında tedbirin kaldırılmasına yönelik itirazın reddedildiği bildirildi.

Her 2 kulübün başkanlarının yanı sıra Trabzonspor'dan Ertuğrul Doğan, Yusuf Hayırlıoğlu ve Emin Kahraman, Alanyaspor'dan ise Fatih Göçmenoğulları ile Muhammet Abdulkadir Ak ile ilgili idari tedbir kararının devamına karar verildiği ifade edildi.

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçının ardından yaşananlarla ilgili nihai kararın ise disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından verileceği belirtildi.

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