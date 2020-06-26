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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki yeni maç programı açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde yapacağı grup maçlarının yeni programı belli oldu.

Abdulkadir Karakaya   | 26.06.2020
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki yeni maç programı açıklandı

Ankara

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Macaristan ve Sırbistan ile eşleşen ay-yıldızlılar, ilk maçına 3 Eylül'de, son müsabakasına ise 18 Kasım'da çıkacak. 

Milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde 2020'de oynayacağı grup maçlarının programı şöyle:

3 Eylül:

Türkiye-Macaristan

6 Eylül:

Sırbistan-Türkiye

11 Ekim:

Rusya-Türkiye

14 Ekim:

Türkiye-Sırbistan

15 Kasım:

Türkiye-Rusya

18 Kasım:

Macaristan-Türkiye

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