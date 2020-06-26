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Spor, Futbol

Fenerbahçeli Tolgay Arslan'dan FIFA'ya başvurduğu iddialarına ilişkin açıklama

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, alacaklarıyla ilgili FIFA'ya başvurduğu iddialarına ilişkin, "Böyle bir düşüncem yok. Sabah haberi görünce açıkçası güldüm." dedi.

Emre Doğan   | 26.06.2020
Fenerbahçeli Tolgay Arslan'dan FIFA'ya başvurduğu iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, kulüpten alacaklarıyla ilgili FIFA'ya başvurduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Tolgay, "Öncelikle benim böyle bir düşüncem yok. Bu sene zor bir süreçten geçiyoruz. Hem performans olarak hem de bu hastalıktan dolayı. Dediğim gibi böyle bir düşüncem yok. Sabah haberi görünce açıkçası güldüm. Önümüzde daha 6 maç var. İnşallah bu 6 maçı en iyi şekilde geçeriz. Bu sene taraftarımızı mutlu edemedik ama bu 6 haftada alacağımız güzel sonuçlarla çok az da olsa güzel bir iz bırakırız diye düşünüyorum. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından da iddialarla ilgili açıklama yayımladığını aktaran 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Instagramda da paylaştım. Ben zaten Türk oyuncu olarak FIFA'ya başvuru yapamıyorum. Benim onlara söyleyeceğim şey, bunları iyi araştırsınlar. Yalan haber yapmak istiyorlarsa da içerisinde az doğru olsun, komik olmasın. Ama ben az önce de ifade ettiğim gibi maçlara odaklanmaya çalışıyorum. İnşallah 6 maçtan da güzel sonuçlarla ayrılırız." diye görüş belirtti.

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