Dolar
32.02
Euro
34.48
Altın
2,279.20
ETH/USDT
3,306.70
BTC/USDT
66,318.00
BIST 100
9,040.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Pendikspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Yılport Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Dilek Erol  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Pendikspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

İstanbul

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Pendikspor ligde aldığı 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyetle puan cetvelinde 19. sırada yer alıyor. Samsun temsilcisi ise topladığı 36 puanla 12. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan İstanbul temsilcisi, kalan haftalarda kazanacağı puanlarla düşme hattından kurtulmaya çalışacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gümrük Muhafaza ekipleri bir haftada 100 milyon liralık kaçakçılık girişimini engelledi
Türkiye ve dünya gündemi
"Mahzen-24" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı
Terör örgütü PKK'yı övücü ve destekleyici slogan atan 89 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle kafede bir araya geldi

Benzer haberler

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

Pendikspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

Corendon Alanyaspor Gaziantep FK'yı 3-0 yendi

Fenerbahçe yönetimine "tam yetki" verildi

Fenerbahçe yönetimine "tam yetki" verildi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: (Ligden çekilme) Bu opsiyonu 3 ay sonraki genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: (Ligden çekilme) Bu opsiyonu 3 ay sonraki genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz
Galatasaray, Hatayspor'u tek farklı geçti, Okan Buruk rekor kırdı

Galatasaray, Hatayspor'u tek farklı geçti, Okan Buruk rekor kırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet