Euro
8.87
Dolar
7.31
BIST 100
1,473.45
Altın
1,850.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve meydanlar - İstiklal Caddesi Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve meydanlar - Kızılay Meydanı Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve meydanlar - Edirne Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve meydanlar - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
logo
Spor, Futbol

Onyekuru, ilk maçında Galatasaray'a 3 puanı kazandırdı

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada, Onyekuru'nun attığı gollerle Galatasaray deplasmanda 2-0 kazandı.

Mehmet Akif Parlak   | 29.01.2021
Onyekuru, ilk maçında Galatasaray'a 3 puanı kazandırdı Fotoğraf: Kerem Kocalar/AA

Gaziantep

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada, Onyekuru'nun attığı gollerle Galatasray deplasmanda 2-0 kazandı.

4. dakikada Vetrih'in pasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz Ceylan ceza alanına girer girmez vurdu kaleci Muslera son anda topu kornere çeldi.

13. dakikada Galatasaray'ın kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Babel uzaklardan kaleyi düşündü ancak Günay Güvenç, gole izin vermedi.

14. dakikada hızlı gelişen ev sahibi atağında Güray Vural kafayla indirdiği topu kontrol eden Dicko'nun sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, kaleci Muslera'nın parmaklarıyla müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direkten döndü.

22. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim ceza alanı dışından köşeye vurdu, kaleci Muslera son anda uzanarak topu kornere gönderdi.

45+1. dakikada ev sahibi takım hızlı atağa kalktı. Mirallas'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Maxim köşeye vurdu, kaleci Muslera bir kez daha topu kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza alanı içinde kaleyi düşündü kaleci Günay Güvenç köşeye giden meşin yuvarlağı çıkardı, boşta kalan topu Djilobodji kornere gönderdi.

51. dakikada Arda Turan'nın pasında ceza alanında topla buluşan Babel'in ara pasında topla buluşan Onyekuru, meşin yuvarlağı filelere yolladı ancak yardımcı hakem bayrağını ofsayt gerekçesiyle havaya kaldırdı. Maçın hakemi Mete Kalkavan, VAR ile yaptığı görüşme sonrası golü geçerli saydı. 0-1

69. dakikada ev sahibi takım beraberliğe çok yaklaştı. Hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim soldan ceza alanına giren Dicko'yu gördü, bu futbolcunun vuruşunda top az farkla kale direğinin dibinden auta çıktı.

76. dakikada ev sahibinin sol kanattan kullandığı kornerde Jefferson kafayı vurdu, Saracchi son anda çizgiden topu kornere gönderdi.

79. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Onyekuru, meşin yuvarlağa son anda dokunarak fileleri havalandırdı: 2-0

90+6 dakikada ceza sahasındaki hava topu mücadelesinde Ömer Bayram'ın müdahalesi sonrası Enver Cenk Şahin yerde kaldı ve maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 90+7 dakikada topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı sağdan köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2

Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca, ülkede mutasyonlu virüs belirlenenlerin sayısının 128'e yükseldiğini açıkladı
AB, Kovid-19 aşısının ihracatını izne bağlıyor
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı
İngiltere, tehditlere rağmen AB'ye aşı göndermeyecek

Benzer haberler

Onyekuru, ilk maçında Galatasaray'a 3 puanı kazandırdı

Onyekuru, ilk maçında Galatasaray'a 3 puanı kazandırdı

Yukatel Denizlispor, Ayman Ben Muhammed'i kadrosuna kattı

Malatya'da gol sesi çıkmadı

Galatasaray Diagne'nin transferini TFF'ye bildirdi

Galatasaray Diagne'nin transferini TFF'ye bildirdi
MKE Ankaragücü Geraldo ve Alperen Babacan'ı transfer etti

MKE Ankaragücü Geraldo ve Alperen Babacan'ı transfer etti
Medipol Başakşehir'de Okan Buruk dönemi 599 gün sürdü

Medipol Başakşehir'de Okan Buruk dönemi 599 gün sürdü