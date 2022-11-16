Dolar
18.61
Euro
19.39
Altın
1,781.69
ETH/USDT
1,218.90
BTC/USDT
16,648.00
BIST 100
4,742.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyoğlu Belediyesince İstiklal Caddesinde meydana gelen terör saldırısına tepki olarak "İstiklal Bizim" Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü düzenleniyor NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri ile Brüksel’de düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Fransız hakem Johan Hamel antrenmanda yaşamını yitirdi

Fransız futbol hakemi Johan Hamel, antrenman sırasında geçirdiği felç sonrası 42 yaşında hayatını kaybetti.

Hüseyin Burak Demirer   | 16.11.2022
Fransız hakem Johan Hamel antrenmanda yaşamını yitirdi

Ankara

Ölüm haberini, Fransız Elit Futbol Hakemleri Birliği (SAFE) duyurdu. Hamel, 2015-16 sezonundan bu yana görev aldığı Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 135 karşılaşma yönetti.

Ligue 1'de son olarak 6 Kasım'daki Lille-Rennes mücadelesini yöneten Hamel, 13 Kasım'da Paris Saint-Germain'in Auxerre'i ağırladığı maçta ise video yardımcı hakem olarak görev yapmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yeniden görülen davada, Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası
Meteorolojiden 4 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
Bitlis'te 'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde yapılacak konutların kuraları çekildi
İstanbul'daki terör saldırısında "canlarını" yitiren aileden teröre lanet
Muş'ta HDP önünde eylem yapan aileler İstanbul'daki terör saldırısını kınadı

Benzer haberler

Fransız hakem Johan Hamel antrenmanda yaşamını yitirdi

Fransız hakem Johan Hamel antrenmanda yaşamını yitirdi

Galatasaraylı Mertens, bir kez daha Dünya Kupası'nda mücadele edeceği için mutlu

Alex de Souza, Avai'nin teknik direktörü oldu

Dünya Kupası tarihinin gol raporu

Dünya Kupası tarihinin gol raporu
Dünya Kupası tarihinde hafızalara kazınan goller

Dünya Kupası tarihinde hafızalara kazınan goller
İskoç taraftarlar geleneksel kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi

İskoç taraftarlar geleneksel kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet