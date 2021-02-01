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Spor, Futbol

Okay Yokuşlu kiralık olarak West Bromwich Albion'da

İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 01.02.2021
Okay Yokuşlu kiralık olarak West Bromwich Albion'da Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Ankara

İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich AlbionCelta Vigo'da oynayan milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, ara transfer döneminde kadroya katılan 4. isim oldu.

Türkiye'de Altay, Kayserispor ve Trabzonspor'un formasını giyen Okay, 2018 yazında İspanyol kulübü Celta Vigo'ya gitmişti.

Türkiye Milli Takımı formasıyla 29 karşılaşmaya çıkan Okay, bu sezon Celta Vigo'da 12 lig ve 2 İspanya Kral Kupası maçında oynadı.

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