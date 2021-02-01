Euro
8.69
Dolar
7.20
BIST 100
1,492.45
Altın
1,861.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

FIFA Başkanı Infantino: Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası, dolu statlarda oynanacak

FIFA Başkanı Infantino, gelecek yıl Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın tamamen dolu statlarda oynanacağını bildirdi.

Bayram Altuğ   | 01.02.2021
FIFA Başkanı Infantino: Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası, dolu statlarda oynanacak

Cenevre

FIFA Başkanı Gianni InfantinoDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

2022 FIFA Dünya Kupası maçlarında tribüne taraftar alınıp alınmayacağına ilişkin Infantino, "Tam dolu statlarımız olacak. (Çünkü) O zamana kadar Kovid-19 yenilgiye uğratılmış olacak veya onunla yaşamayı öğrenmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Infantino, Dünya Kupası'nın "tüm insanları birleştiren büyüsüne Katar'da yeniden tanıklık edeceklerine çok emin olduğunu" vurgulayarak, "Olmamız gereken yere geri döneceğiz." ifadesini kullandı.

FIFA'nın 2 Aralık 2010 tarihindeki oylamayla ev sahipliği hakkını Katar'a verdiği 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Trump'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan antikor kokteylini değerlendirmeye aldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 719 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 406 kişi öldü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Kovid-19 aşısı konusunda Batılı ülkelere 'adaletsizlik' eleştirisi

Benzer haberler

FIFA Başkanı Infantino: Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası, dolu statlarda oynanacak

FIFA Başkanı Infantino: Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası, dolu statlarda oynanacak

Katar'dan BAE'ye uçak seferleri yeniden başladı

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi: Körfez ülkelerinin uluslararası yatırımlarının dış politika hedefleri var

İranlı uzmanlara göre Körfez krizinin çözümü Doha-Tahran ilişkilerini olumsuz etkilemeyecek

İranlı uzmanlara göre Körfez krizinin çözümü Doha-Tahran ilişkilerini olumsuz etkilemeyecek
Mısır ile Katar arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden başlıyor

Mısır ile Katar arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden başlıyor
Katar'dan Gazze'de atık su istasyonu ve su kuyusu projelerine 478 bin dolarlık destek

Katar'dan Gazze'de atık su istasyonu ve su kuyusu projelerine 478 bin dolarlık destek