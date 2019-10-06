Euro
6.25
Dolar
5.71
BIST 100
103,463.50
Altın
1,504.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un tedavilerine başlandı

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan siyah-beyazlı futbolcular Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un tedavilerine başlandığı açıklandı.

Hilmi Sever   | 06.10.2019
N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un tedavilerine başlandı

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan futbolcular Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un tedavilerine başlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının son bölümünde sakatlanan sporcularımız Richards Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR tetkikleri sonucu N'Koudou'nun sağ üst arka (biceps) adalesinde grade 2, Oğuzhan'ın sol üst arka (biceps) adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilmiş olup, tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. 


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları
Hong Kong'un siyasi ve ekonomik belirsizliği
CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni sömürgecilik anlayışı
Demokratların azil satrancı Trump'ın ikinci dönem şansını artırabilir

Benzer haberler

'Başarılı olabileceğimize inanıyorsak adaylığımızı açıklarız'

'Başarılı olabileceğimize inanıyorsak adaylığımızı açıklarız'

N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un tedavilerine başlandı

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz 4 ay sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş 4 hafta sonra kazandı

Beşiktaş 4 hafta sonra kazandı
Beşiktaş çıkış arıyor

Beşiktaş çıkış arıyor
'Antrenörlüğüm sorgulanamaz'

'Antrenörlüğüm sorgulanamaz'