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Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adalı: Başarılı olabileceğimize inanıyorsak adaylığımızı açıklarız

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adalı, başkan adaylığı ile ilgili düşündüğünü ve başarılı olacağına inandığı takdirde perşembe günü adaylığını açıklayacağını söyledi.

Hilmi Sever   | 06.10.2019
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adalı: Başarılı olabileceğimize inanıyorsak adaylığımızı açıklarız

İstanbul

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak hastaneye kaldırılan Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti.

Başkan adaylığıyla soruları yanıtlayan Adalı, şöyle konuştu:

"Beşiktaş'ta adaylık açıklamak öyle kolay bir konu değil. Eğer faydalı olacaksam, bir yararım olacaksa aday olmak istiyorum. Laf olsun diye 'Adayım' deyip de bir seçime girmeyi doğru bulmuyorum. Sorunlar üzerine çalışıyoruz. İkinci başkan olduğum için de sorunları iyi biliyorum. Sonradan 'Vallahi bundan haberim yoktu' deme şansımız yok. Başarılı olabileceğimize inanıyorsak, perşembe günü adaylığımızı açıklarız."

Dorukhan'ın beklenenden daha kısa sürede sahalara döneceğine inandığının altını çizen Serdal Adalı, "Daha erken döneceğini kendisine de söyledim. İnşallah kendisini 5-6 ay değil de 3 ay içerisinde aramızda göreceğiz. Bir maç kazandık o da burnumuzdan geldi. Futbolun içinde var bu durumlar. İnşallah en kısa sürede aramıza döner." ifadelerini kullandı.

N'Koudou ve Oğuzhan'ın sakatlıklarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Adalı, "Sezon içerisinde bazen hiç sakatlık olmuyor bazen de yoğun bir sakatlık dönemi oluyor. Çok söylenecek bir şey yok. Nihayetinde sahada olan hadiseler. Antrenmanda olan sakatlıklar değil. Üçü de çok genç arkadaşlar, en kısa sürede aramıza dönecekler." şeklinde konuştu. 

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