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Futbol, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Nihat Özdemir'in tercihi 'Futbol özlemi'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hilmi Sever   | 25.12.2020
Nihat Özdemir'in tercihi 'Futbol özlemi'

İstanbul

Nihat Özdemir, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, yaşam, spor ve haber kategorilerinde oy kullandı.

Özdemir, haber kategorisinde Onur Çoban'ın, "Gence'de yeğene veda" adlı çalışmasına oy verdi.

Spor kategorisinde Okan Çoşkun'un "Futbol özlemi" adlı çalışmasını oylayan TFF Başkanı, yaşam kategorisinde ise Fatemeh Bahrami'nin "İran'da çocuk koranavirüs hastaları" ismi verilen fotoğrafına oy vermeyi tercih etti.

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