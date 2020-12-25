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Spor, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar'ın tercihi 'Muhammed bebeğin mutluluğu' oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fatih Gazioğlu   | 25.12.2020
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar'ın tercihi 'Muhammed bebeğin mutluluğu' oldu Fotoğraf: Fatih Gazioğlu/AA

Ankara

Çintimar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki üç fotoğrafı oyladı.

Başkan Çintimar, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde, Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Abdullah Çoşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafını seçti.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çintimar, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

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