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Kültür Sanat, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Engin Altan Düzyatan'ın tercihi 'Koronavirüsle zorlu mücadele'

"Diriliş Ertuğrul" dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ahmet Esad Şani   | 25.12.2020
Engin Altan Düzyatan'ın tercihi 'Koronavirüsle zorlu mücadele'

İstanbul

Ünlü oyuncu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafını seçen Düzyatan, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", sporda ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Haber kategorisinde tercih ettiği fotoğrafa ilişkin değerlendirmede bulunan Düzyatan, "Günümüzde yaşadığımız pandemi sorununda başkalarının hayatları için kendi hayatlarını adayan, bu dönemde en çok minnet ettiğimiz sağlık çalışanlarının halini çok net özetleyen naif bir kare." ifadesini kullandı.

Engin Altan Düzyatan, yaşam kategorisinde seçtiği Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu fotoğrafıyla ilgili, "Bu fotoğraf için çok da söze gerek yok sanırım, her hali ile gülen çocuk her şeyi anlatıyor bence." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncu Düzyatan, Fecri Barlık'ın bir grup çocuğun araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oyun oynadığı fotoğrafı için ise "Çocukların imkansızlıklar karşısındaki yaratıcılığı beni her zaman etkilemiştir." ifadelerini kullandı.

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