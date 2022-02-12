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Spor, Futbol

Moussa Konate Demir Grup Sivasspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Fransız ekibi Dijon FCO forması giyen Moussa Konate'yi kadrosuna kattı.

Halife Yalçınkaya   | 12.02.2022
Moussa Konate Demir Grup Sivasspor'da

Sivas


Kulüpten yapılan açıklamaya göre forvet hattında görev yapan 28 yaşındaki sporcu ile 2021-2022 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fransız ekibi Dijon FCO ile anlaşma sağlandı.

3 Nisan 1993'te Senegal'in M'Bour şehrinde dünyaya gelen Pape Moussa Konate, futbola ülkesinin Toure Kunda takımında başladı. Ardından sırasıyla Maccabi Tel Aviv, Krasnodar, Genoa, Sion, Amiens, Dijon ve Esperance takımlarında forma giydi. Kariyerinde 316 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 96 kez gol sevinci yaşadı.

Senegal milli takımının formasını da 32 kez giyen Konate, 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

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