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Spor, Futbol

Trabzonspor üç futbolcu transfer etti

Bordo-mavililer, Bursasporlu Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'i renklerine bağladı.

Tuğba Yardımcı   | 26.01.2022
Trabzonspor üç futbolcu transfer etti

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, Bursaspor'dan Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'i transfer etti.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Bursaspor Kulübünün profesyonel futbolcuları Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in bordo-mavili kulübe transferi konusunda Bursaspor Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "24 Ocak 2022 tarihinde yapılan anlaşmaya göre, Bursaspor Kulübüne sözleşmeler fesih bedeli olarak taksitler halinde 29 milyon lira ödenecektir. Bursaspor Kulübüne ayrıca şarta bağlı prim olarak 3 milyon lira ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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