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Almanya Pekin'de zirveyi korudu

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6 branşta madalyalar sahiplerini buldu. Oyunların 8. günü sonunda 8 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalyası bulunan Almanya, zirvedeki yerini korudu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 12.02.2022
Almanya Pekin'de zirveyi korudu

Ankara

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların 8. gününde, biatlon, kayaklı koşu, skeleton, kayakla atlama, kar kayağı ve sürat pateninde madalya mücadeleleri yaşandı.

Biatlon erkekler 10 kilometre sprint finalinde Norveçli Johannes Thingnes Boe, 24:00.4'lük derecesiyle altın, Fransız Quentin Fillon Maillet gümüş, Norveçli Tarjei Boe bronz madalya kazandı.

Kayaklı koşu kadınlar 4x5 kilometre bayrak yarışında 53:41.0'lık süresiyle Rusya Olimpiyat Komitesi altın, Almanya gümüş, İsveç bronz madalya elde etti.

Yanqing Ulusal Kızak Merkezi'nde düzenlenen skeleton kadınlar finalinde Alman Hannah Neise altın madalyanın sahibi oldu. Avustralyalı Jaclyn Narracott ikinci, Hollandalı Kimberley Bos üçüncü sırayı aldı.

Kayakla atlama erkekler bireysel büyük tepe finalinde 296,1 puan toplayan Norveçli Marius Lindvik altın madalyaya uzandı. Japon Ryoyu Kobayashi en iyi ikinci, Alman Karl Geiger üçüncü zamana imza attı.

Genting Kar Parkı P & X Stadı'ndaki kar kayağı kros karışık takımlar finalinde Nick Baumgartner ile Lindsey Jacobellis'in yer aldığı ABD Milli Takımı altın, İtalya gümüş, Kanada bronz madalya aldı.

Sürat pateni erkekler 500 metre finalinde Çinli Gao Tingyu, 34.32'lik süresiyle olimpiyat rekoru kırarak ülkesine altın madalya kazandırdı. Güney Koreli Cha Min-Kyu ikinci, Japon Wataru Morishige üçüncü oldu.

Almanya madalya sıralamasında zirvede

Oyunların 8. günü sonunda 8 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalyası bulunan Almanya, zirvedeki yerini korudu.

Genel klasmanda 8 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalyalı Norveç ikinci, 5 altın, 5 gümüş, 1 bronz madalyaya sahip ABD üçüncü sırada yer aldı.

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