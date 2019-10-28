Euro
6.36
Dolar
5.73
BIST 100
99,838.30
Altın
1,491.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Moldova'yı Engin Fırat çalıştıracak

Moldova Futbol Federasyonu, 49 yaşındaki teknik adamın EURO 2020 Elemeleri'ndeki Fransa ve İzlanda maçlarında milli takımı çalıştıracağını açıkladı.

Yunus Kaymaz   | 28.10.2019
Moldova'yı Engin Fırat çalıştıracak

Istanbul

Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne Engin Fırat getirildi. 

Moldova Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adamın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 14 Kasım'da Fransa ve 17 Kasım'da İzlanda ile oynanacak maçlarda milli takımın başında yer alacağı kaydedildi.

Fırat'ın bugün düzenlenecek törenle basına tanıtılacağı aktarıldı.

2002-2003 sezonunda Werner Lorant'ın yardımcısı olarak Fenerbahçe'de görev yapan deneyimli teknik adam, Samsunspor, Antalyaspor, Eintracht Frankfurt ve Sivasspor'un da aralarında yer aldığı çok sayıda takımda çalıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beklentiler ve gerçekler arasında Trump yönetiminin Afrika politikası
Barış Pınarı Avrupa’nın 'ikiyüzlülüğünü' ifşa etti
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor
Stratejik pragmatizmin gölgesinde Çin-Hindistan ilişkilerinin geleceği
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası

Benzer haberler

Moldova'yı Engin Fırat çalıştıracak

Moldova'yı Engin Fırat çalıştıracak