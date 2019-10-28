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Spor, Futbol

Süper Lig'de görünüm

Süper Ligin 9. haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Aytemiz Alanyaspor, 18 puanla liderliğini sürdürdü.

Ercan Doğan   | 28.10.2019
Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Süper Lig'in 9. haftası oynanan tek karşılaşmayla sona erdi.

Haftanın son karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.

Deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, liderliğini sürdürdü.

Haftanın sonuçları 

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 2-0

Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: 2-1

Gaziantep Futbol Kulübü-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: 5-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-0

Göztepe-Kasımpaşa: 1-4

Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: 0-2

Beşiktaş-Galatasaray: 1-0

Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 2-2

10. haftanın programı

Ligde 10. haftanın maç programı şöyle:

1 Kasım Cuma:

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

2 Kasım Cumartesi:

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

17.30 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

3 Kasım Pazar:

14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)

16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

4 Kasım Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü (Eryaman)

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