Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Süper Lig'in 9. haftası oynanan tek karşılaşmayla sona erdi.
Haftanın son karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.
Deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, liderliğini sürdürdü.
Haftanın sonuçları
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: 2-1
Gaziantep Futbol Kulübü-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: 5-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-0
Göztepe-Kasımpaşa: 1-4
Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: 0-2
Beşiktaş-Galatasaray: 1-0
Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 2-2
10. haftanın programı
Ligde 10. haftanın maç programı şöyle:
1 Kasım Cuma:
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)
2 Kasım Cumartesi:
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
17.30 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
20.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
3 Kasım Pazar:
14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)
16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
4 Kasım Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü (Eryaman)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.