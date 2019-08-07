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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü'nde transfer

MKE Ankaragücü, Ricardo Faty ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Halil Ibrahim Avsar   | 07.08.2019
MKE Ankaragücü'nde transfer

Ankara

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Senegalli futbolcu Ricardo Faty'yi yeniden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Faty, Türkiye ve Ankara'yı çok sevdiğini belirterek, "Sahalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel ve başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan ve sportif direktör Adnan Erkan da yer aldı.

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