Eintracht Frankfurt Trapp'ın bonservisini aldı
Eintracht Frankfurt, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan PSG'nin Alman kalecisi Trapp ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İstanbul
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Eintracht Frankfurt, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından kaleci Kevin Trapp'ı transfer etti.
Eintracht Frankfurt Kulübü, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Trapp'ın bonservisinin alındığını ve 29 yaşındaki Alman file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fransa basını, Eintracht Frankfurt'un bu transfer için PSG'ye 10 milyon avroya yakın bir bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.
Daha önce 2012-2015 yıllarında Eintracht Frankfurt forması giyen Trapp, geçen sezon da Almanya ekibinde kiralık olarak oynadı. Trapp, geçen sezon Frankfurt takımında 45 maça çıktı.
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