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Eintracht Frankfurt Trapp'ın bonservisini aldı

Eintracht Frankfurt, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan PSG'nin Alman kalecisi Trapp ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mutlu Demirtaştan   | 07.08.2019
Eintracht Frankfurt Trapp'ın bonservisini aldı

İstanbul

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Eintracht Frankfurt, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından kaleci Kevin Trapp'ı transfer etti.

Eintracht Frankfurt Kulübü, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Trapp'ın bonservisinin alındığını ve 29 yaşındaki Alman file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basını, Eintracht Frankfurt'un bu transfer için PSG'ye 10 milyon avroya yakın bir bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.

Daha önce 2012-2015 yıllarında Eintracht Frankfurt forması giyen Trapp, geçen sezon da Almanya ekibinde kiralık olarak oynadı. Trapp, geçen sezon Frankfurt takımında 45 maça çıktı.


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