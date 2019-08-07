Euro
6.16
Dolar
5.49
BIST 100
98,056.47
Altın
1,502.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Welbeck Watford'da

İngiltere Premier Lig ekibi Watford, Arsenal'dan ayrılan golcü futbolcu Danny Welbeck'i kadrosuna kattı.

Mutlu Demirtaştan   | 07.08.2019
Welbeck Watford'da

İstanbul

Watford Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İngiliz forvet Welbeck ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Son 5 yıldır Arsenal'da forma giyen 28 yaşındaki Welbeck, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldığı geçen sezon 14 maçta görev yaptı ve 5 gol attı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler
ABD'nin Zarif’e yaptırım kararı neyi hedefliyor?
BAE Yemen'den 'onurlu çıkış' peşinde
GÖRÜŞ - Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart
Doğu Akdeniz'de öncelikler ve NATO'nun rolü

Benzer haberler

Welbeck Watford'da

Welbeck Watford'da

MKE Ankaragücü'nde transfer

'Kolay olsa Lille'de olmazdım'

Uruguaylı forvet futbolu bıraktı

Uruguaylı forvet futbolu bıraktı
'Turu geçen taraf olmak istiyoruz'

'Turu geçen taraf olmak istiyoruz'
Ali Koç'tan transfer açıklaması

Ali Koç'tan transfer açıklaması