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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü'nde 4 kişinin testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Berad Büyük   | 04.12.2020
MKE Ankaragücü'nde 4 kişinin testi pozitif çıktı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan Kovid-19 testleri sonucunda, teknik ekibimizden 1 kişi, profesyonel takım idari ve yardımcı personelimizden 3 kişinin testi pozitif çıkmıştır. Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır." denildi.

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