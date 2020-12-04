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Spor, Futbol

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Burak Yılmaz

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz oldu.

Abdulkadir Karakaya   | 04.12.2020
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Burak Yılmaz

İstanbul

UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, Burak Yılmaz ile birlikte Mian'dan Jens Petter Hauge, Malmö'den Magnus Wolff Eikrem ve Braga'dan Galeno yer aldı.

Lille'in Sparta Prag'ı 2-1 yendiği maçta 4 dakikada 2 gol atarak takımına galibiyeti ve turu getiren Burak, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.

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