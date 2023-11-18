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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, TSYD Ankara Kupası şampiyonu

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, UBK İnşaat 56. TSYD Ankara Kupası'nda Trendyol 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek kupayı 18. kez müzesine götürdü.

Erkan Tiryaki  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
MKE Ankaragücü, TSYD Ankara Kupası şampiyonu Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada goller ilk yarıda geldi. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 16. dakikada Atakan Çankaya, 24. dakikada ise Efkan Bekiroğlu'nun golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıda iki takım da girdiği fırsatları değerlendiremedi ve MKE Ankaragücü maçı 2-0 kazanarak TSYD Ankara Kupası'nın sahibi oldu.

En Değerli Oyuncu Atakan Çankaya seçildi

Karşılaşmanın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü MKE Ankaragücü'nün futbolcusu Atakan Çankaya aldı.

Müsabakanın MVP'sini basın mensuplarının oyları belirledi. Maçın ilk golünü atan Atakan'a ödülünü UBK İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Karataş verdi.

MKE Ankaragücü 18. kupasını aldı

MKE Ankaragücü, maç sonu düzenlenen törenle 18. kez kazandığı TSYD Ankara Kupası'nı aldı.

Saha içinde düzenlenen törende Gençlerbirliği'ne ikincilik kupasını TSYD Ankara Şubesi Başkan Vekili Bülent Karadaş takdim etti.

MKE Ankaragücü'nün şampiyonluk kupasını ise TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan verdi.

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle, Gençlerbirliği'yle TSYD Ankara Kupası sayısını da eşitledi.

Başlama vuruşu kadınların diktiği topla yapıldı

UBK İnşaat 56. TSYD Ankara Kupası'nın başlama vuruşu, Burdur'da kadınların diktiği el yapımı futbol topuyla yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) iş birliğiyle toplar, "El Dikimi Top Üretim Kursu’" projesi kapsamında kadınlar tarafından FIFA standartlarında üretiliyor.

Türkiye'nin en fazla oynanan özel futbol turnuvasının başlama vuruşu da bu özel topla gerçekleştirildi.

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