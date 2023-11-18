Dolar
28.68
Euro
31.30
Altın
1,980.63
ETH/USDT
1,949.70
BTC/USDT
36,574.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’de sağanak ve fırtına etkili oluyor. Alsancak İskelesinden yayındayız.
logo
Spor, Futbol

Christoph Daum, A Milli Takım kampını ziyaret etti

Türkiye'de daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da teknik direktörlük yapan Christoph Daum, hazırlık maçı için Almanya'da bulunan A Milli Takım kampını ziyaret etti.

Bozhan Memiş  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Christoph Daum, A Milli Takım kampını ziyaret etti

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre bu akşam Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Takım'ın Berlin'de kamp yaptığı otele gelen Daum, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile bir araya geldi.

Daum, Montella'ya milli takım görevinde başarılar dilerken, görüşmenin ardından Alman teknik adama, futbolcuların imzaladığı Türkiye forması hediye edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'la telefonda görüştü
THY ve Pegasus'tan olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri
Başkentte sağanak etkili oluyor
Müslüman araştırmacılar tüm dünyayı Gazze için acil eyleme çağırdı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Başkenti Kudüs olan özgür bir Filistin Devleti mutlaka kurulacaktır

Benzer haberler

Christoph Daum, A Milli Takım kampını ziyaret etti

Christoph Daum, A Milli Takım kampını ziyaret etti

Vincenzo Montella: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) Yeni fırsatlara açığız, bu şampiyona bize yeni fırsatlar verecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet