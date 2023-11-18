Christoph Daum, A Milli Takım kampını ziyaret etti

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre bu akşam Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Takım'ın Berlin'de kamp yaptığı otele gelen Daum, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile bir araya geldi.
Daum, Montella'ya milli takım görevinde başarılar dilerken, görüşmenin ardından Alman teknik adama, futbolcuların imzaladığı Türkiye forması hediye edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.