Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.09
Dolar
5.36
BIST 100
97,378.58
Altın
1,316.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük Trabzonlular Buluşması'nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Mitroglou'dan sonra Diagne de milli maçta sakatlandı

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, ülkesinin Mali ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.

Yunus Kaymaz   | 26.03.2019
Mitroglou'dan sonra Diagne de milli maçta sakatlandı

Istanbul

Senegal'in Mali ile oynadığı hazırlık maçında ilk onbirde sahaya çıkan Diagne, 59. dakikada gelişen bir pozisyonda ceza alanında yerde kaldı. 27 yaşındaki oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedye ile oyun alanının dışına taşındı.

Senegal'de Diagne'nin yerine Moussa Konate oyuna girdi.

Galatasaray'ın Yunan futbolcusu Konstantinos Mitroglou da ülkesinin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Liechtenstein ile oynadığı milli maçta sakatlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Akım 2: Yeni bir nükleer silahlanma yarışının başlangıcı mı?
ABD’nin THAAD füzeleri ve Çin’in tepkisi
Batı Afrika’da siyasi istikrarın göstergesi: Nijerya ve Senegal seçimleri
Enerji savaşları: ABD-Rusya
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri

Benzer haberler

Galatasaray'ın eski basketbolcusu Dawkins vefat etti

Galatasaray'ın eski basketbolcusu Dawkins vefat etti

Galatasaray'da 1 günlük izin sona erdi

'Mahkeme Galatasaray'a kayyum görevlendirebilir'

'Görevimizin başındayız'

'Görevimizin başındayız'
Batı Afrika’da siyasi istikrarın göstergesi: Nijerya ve Senegal seçimleri

Batı Afrika’da siyasi istikrarın göstergesi: Nijerya ve Senegal seçimleri
Galatasaray Avrupa'da 7. kupanın peşinde

Galatasaray Avrupa'da 7. kupanın peşinde