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Spor, Basketbol

Galatasaray'ın eski basketbolcusu Dawkins vefat etti

Galatasaray basketbol takımının unutulmaz isimlerinden Paul Dawkins hayatını kaybetti.

Hilmi Sever   | 26.03.2019
Galatasaray'ın eski basketbolcusu Dawkins vefat etti

Istanbul

Galatasaray basketbol takımının unutulmaz oyuncularından Paul Dawkins, 61 yaşında yaşamını yitirdi. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Basketbol tarihinin mihenk taşlarından Paul Dawkins'i 61 yaşında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Efsane oyuncumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'da 1981-1989 yılları arasında sekiz sezon forma giyen Dawkins, 1984-1985 ve 1985-1986 sezonlarında üst üste kazanılan iki şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

Dawkins'in formasını giydiği Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı 1985 yılında da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı takımdaki sekiz sezonunda 31 sayı ortalamasıyla oynayan Dawkins, 1984 yılında Türk vatandaşlığına geçmişti. 13 numaralı formasıyla akıllarda kalan Dawkins, basketbolda sarı-kırmızılı formayı en uzun süre giyen yabancı oyuncu unvanını da hala taşıyor.




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