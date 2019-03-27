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Fenerbahçe Beko liderliği garantilemek için sahada

Sarı-lacivertli basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı yenerse normal sezonu lider bitirmeyi garantileyecek.

Erkan Tiryaki   | 27.03.2019
Fenerbahçe Beko liderliği garantilemek için sahada

İstanbul

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımıyla karşılaşacak. 

AX Armani Exchange Olimpia Milan-Fenerbahçe Beko maçı, Milano kentinde Mediolanum Forum'da 28 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te başlayacak.

Normal sezonda bitime 2 maç kala 23 galibiyetle zirvede yer alan sarı-lacivertliler, İtalya'da rakibini yenmesi durumunda liderliği garantileyecek.

Play-off'a kalma mücadelesi veren AX Armani Exchange Olimpia Milan, haftaya 14 galibiyetle 8. sırada girdi.

Son 9 maçı Fenerbahçe kazandı

Fenerbahçe Beko, rakibiyle oynadığı son 9 maçı da kazandı.

İtalyan ekibine 28 Mart 2014'te maç kaybeden sarı-lacivertliler, tam 5 yıldır rakibine mağlup olmuyor.

İki takım arasında daha önce oynanan 13 maçın 10'unu sarı-lacivertli ekip galip bitirdi.

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