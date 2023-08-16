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Spor, Futbol

Milot Rashica resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, Kosovalı futbolcu Milot Rashica'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Bozhan Memiş  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Milot Rashica resmen Beşiktaş'ta Fotoğraf: İslam Yakut / AA

İstanbul

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Milot Rashica'yla 4 yıllık anlaşmaya imza atıldığı belirtilirken, bu transfer için İngiliz kulübü Norwich City'ye 5 milyon 250 bin avro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu.

Transferi sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla da açıklayan Beşiktaş, "İstanbul Boğazı'nın en güzel yerinde, huzur içinde. Hoş geldin Rashica." ifadelerini kullandı.

Transfer duyurusu için hazırlanan videoda, 27 yaşındaki futbolcunun 11 numaralı formayı giydiği görüldü.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 26 maçta forma giyen Kosovalı futbolcu, 4 gol atarken 7 de asist yapmıştı.

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