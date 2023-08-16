Dolar
27.08
Euro
29.49
Altın
1,895.55
ETH/USDT
1,825.00
BTC/USDT
29,178.00
BIST 100
7,662.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve kaleci Goran Karacic, Osijek ile yapacakları maç öncesi Opus Arena'da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, Yusuf Demir'in Basel'e kiralandığını açıkladı

Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir'in İsviçre'nin Basel Kulübüne kiralandığını duyurdu.

Bozhan Memiş  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Galatasaray, Yusuf Demir'in Basel'e kiralandığını açıkladı

Istanbul

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda FC Basel 1893 AG ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Geçen sezon başında Avusturya'nın Rapid Wien ekibinden 6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen Yusuf Demir, Süper Lig'de 5 maçta forma giydi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödemenin pahalı olması tepki çekiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'na yakışır yeni projeleri, yine hep birlikte hayata geçireceğiz
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 20 tona yakın tonoz ve çapa çıkardı
Kırıkkale'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Milot Rashica resmen Beşiktaş'ta

Milot Rashica resmen Beşiktaş'ta

Galatasaray, Yusuf Demir'in Basel'e kiralandığını açıkladı

Galatasaray-Trabzonspor müsabakasını Atilla Karaoğlan yönetecek

Galatasaray, Molde’ye elense dahi en az 16 milyon avro kazanacak

Galatasaray, Molde’ye elense dahi en az 16 milyon avro kazanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna katılan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna katılan takımlar belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet