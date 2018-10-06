Milli sporcunun otomobilini internetten satışa çıkarmışlar

Yalova'da yaşayan milli bisiklet sporcusu Bahadır Düner, 500 bin lira değerindeki otomobilinin internet ilanıyla 290 bin liraya satışa çıkarıldığını öğrenince dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

YALOVA

Yalova'da yaşayan milli bisiklet sporcusu Bahadır Düner, otomobilinin internetten satışa çıkarıldığını görünce savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çok sayıda Türkiye Şampiyonluğu bulunan ve uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil eden milli bisiklet sporcusu Bahadır Düner, piyasa değeri 500 bin lira olan 77 BD 111 plakalı otomobilinin bir internet sitesinde 290 bin liraya satışa sunulduğunu öğrendi.

Durumu savcılığa bildirip şikayetçi olan Düner, gazetecilere, işleri dolayısıyla İstanbul'da olduğu sırada oğlunun telefonla arayıp otomobili birilerinin ilan vererek satışa çıkardığını söylediğini belirtti.

"Sinan" isimli bir kişinin otomobilinin fotoğraflarını çekip internette satılığa çıkardığını görünce ilanda yer alan telefon numarasını arayıp araca talip olduğunu ifade ettiğini aktaran Düner, "Dolandırıcıya 'Aracınıza talibiz. Fiyatı da uygunmuş. Görmek istiyoruz.' dedim. Dolandırıcı bunun üzerine 'Ancak akşam görebilirsiniz. Arabaya çok talep var. O yüzden kaporanızı istiyoruz. Vereceğim IBAN numarasına kaporayı gönderirseniz akşama görebilirsiniz.' dedi. Dolandırıcı olduğunu anladık. Hemen savcılığa ve karakola başvurduk. Polis de ilandaki numarayı aradı, aynı şeyleri ona da söyledi. Sonucu bekliyoruz." dedi.

Düner, bu kişilerin kapora isteyerek insanları dolandırdıklarını ifade ederek, "Milli sporcuyum. 1981 yılından beri bisiklet sporuyla uğraşıyorum. Yıllardan beri uluslararası müsabakalarda ulusumuzu temsil ediyoruz. Başıma bugüne kadar böyle bir şey gelmedi." diye konuştu.

Muhabir: Erhan Erdoğan