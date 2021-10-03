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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.

Hilmi Sever   | 03.10.2021
Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul ekibi, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını dün ayırmıştı.


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