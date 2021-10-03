Dolar
8.87
Euro
10.28
Altın
1,760.95
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,401.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay'ın Payas ilçesinde denizde hortum oluştu. -VTR
logo
Spor, Futbol

Malatyaspor sahasında mağlup

Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

Yeter Erdine   | 03.10.2021
Malatyaspor sahasında mağlup Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya


Süper Lig'in 8. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor maçı 2-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

9. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın uzaktan sert şutunda, top savunmaya çarparak kaleci Munir'de kaldı.

22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tetteh, iki rakibinden sıyrılıp şutunu attı. Top direğin dibinden auta gitti.

34. dakikada gelen konuk ekibin atağında Mounir'in kaptırdığı topu alan Lobjanidze'nin ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Ertaç'ta kaldı.

35. dakikada Lobjanidze'nin ara pasına hareketlenen El Kaabi'nin vuruşunda, savunmaya çarpan top filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 konuk takımın üstünlüğü ile tamamlandı.

70. dakikada Saint Louis'in sol kanattan ortasında, arka direkte kafayı vuran Kamara, topu filelere gönderdi: 2-0.

81. dakikada serbest vuruş kullanan Mallan'ın ceza sahasına gönderdiği topa Wallece, arka direkte kafayı vurdu. Kaleci Munir son anda topu kornere tokatladı.

85. dakikada Kamara'nın vuruşunda, Ertaç gole izin vermedi.

Karşılaşma, 2-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 700 bin 941'e yükseldi
Rusya'da son bir haftadır Kovid-19 ölümleri artıyor
Aşılamada 'kırmızı' kategorideki Şanlıurfa'da öğrencilere 'aşı olun' çağrısı
Kovid-19 temaslısı öğrenciler ile aşısı eksik olanların karantina süreleri kısaldı
Dünya Bankasından Nijerya'ya Kovid-19 aşısını yaygınlaştırması için 400 milyon dolarlık kredi

Benzer haberler

Malatyaspor sahasında mağlup

Malatyaspor sahasında mağlup

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Avrupa şampiyonu pentatlet Elif Naz Aktaş'ın'ın gözü dünya şampiyonluğunda

Karateci aileden milli takıma 3 sporcu

Karateci aileden milli takıma 3 sporcu
Ampute milli kaleci gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Ampute milli kaleci gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Arslantepe Höyüğü kazılarında toprak küplerde iki çocuk iskeleti bulundu

Arslantepe Höyüğü kazılarında toprak küplerde iki çocuk iskeleti bulundu