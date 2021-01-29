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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'in konuğu Atakaş Hatayspor

Medipol Başakşehir'in yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.Turuncu-lacivertli ekipte, tedavileri devam eden Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Rafael, Nacer Chadli ve Berkay Özcan, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hilmi Sever   | 29.01.2021
Medipol Başakşehir'in konuğu Atakaş Hatayspor

İstanbul

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde son üç maçını kazanamayan ve TFF Süper Kupa'da da Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 15. sırada girdi.

Son iki maçından galibiyetle ayrılamayan Atakaş Hatayspor ise 32 puanla 7. sırada yer alıyor.

Eksikler

Medipol Başakşehir'de tedavileri devam eden Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Rafael, Nacer Chadli ve Berkay Özcan, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tedavisi devam eden Giuliano'nun durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler.

Üç futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci de sarı kart ceza sınırında.

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