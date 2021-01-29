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NBA'de Los Angeles Clippers, Miami Heat karşısında kazandı

Şampiyonluk adaylarından Clippers, bir ara 18 sayı geriye düştüğü Heat karşısında 109-105 kazanarak 14. galibiyetini aldı.

Mutlu Demirtaştan   | 29.01.2021
NBA'de Los Angeles Clippers, Miami Heat karşısında kazandı

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, deplasmanda Miami Heat'i 109-105 yendi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Şampiyonluk adaylarından Clippers, bir ara 18 sayı geriye düştüğü Heat karşısında 109-105 kazanarak 14. galibiyetini aldı.

Yıldız oyuncuları Kawhi Leonard ve Paul George'tan yoksun çıktığı maçta Clippers adına Nicolas Batum 18, Lou Williams 17, Reggie Jackson 16 sayı kaydetti.

Heat'te Tyler Herro'nun 19, Gabe Vincent'ın 18, Bam Adebayo'nun 16 sayısı sezonun 12. mağlubiyetini önleyemedi.

Pistons, Lakers'ı geçti

Detroit Pistons, son şampiyon Los Angeles Lakers'ı ağırladığı mücadeleyi 107-92 kazandı.

Bu sezon 5. galibiyetine ulaşan Pistons'ta Blake Griffin 23, Wayne Ellington 20 sayı attı.

Anthony Davis'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı Lakers'ta LeBron James ve Kyle Kuzma'nın 22'şer sayısı, sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.

Sonuçlar

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 104-101

Detroit Pistons-Los Angeles Lakers: 107-92

Miami Heat-Los Angeles Clippers: 105-109

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 114-93


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