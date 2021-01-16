Euro
9.01
Dolar
7.47
BIST 100
1,524.49
Altın
1,826.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'in iki haftalık galibiyet serisi sona erdi

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in iki maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Hilmi Sever   | 16.01.2021
Medipol Başakşehir'in iki haftalık galibiyet serisi sona erdi Fotoğraf: Onur Çoban / AA

Istanbul

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in iki maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede turuncu-lacivertli takımın 38. dakikada Aleksic ile bulduğu gole, konuk ekip 42. dakikada Hakan Arslan ile karşılık verdi.

Bu sezon 5. beraberliğini alan Medipol Başakşehir ve bu sezon 8. beraberliğini alan Demir Grup Sivasspor puanlarını 23'e yükseltti. 

Kar yağışı nedeniyle oyun 3 kez durdu

Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşma, yoğun kar yağışında saha çizgilerinin görünmemesi nedeniyle üç kez durdu.

Mücadelenin 34, 56 ve 73. dakikalarında hakem Alper Ulusoy, zeminin temizlenmesi için görevlileri sahaya davet etti.

Sahanın temizlenmesi için oyun her seferinde yaklaşık iki dakika durdu. Sonrasında kaldığı yerden devam etti.

Devre arasında da görevliler sahayı kardan temizlemek için yoğun bir çaba gösterdi. Saha çizgileri üzerine de kömür tozları döküldü. 

Aleksic ligdeki 2. golünü attı

Medipol Başakşehir'in Sırp oyuncusu Danijel Aleksic, bu sezon ligdeki ikinci golünü Demir Grup Sivasspor'a attı.

Aleksic, ligdeki ilk golünü turuncu-lacivertli ekibin deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendiği 7. hafta mücadelesinde kaydetmişti. 

Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırına geldi

Medipol Başakşehir'de Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir bu sezon ligdeki 3. sarı kartlarını Demir Grup Sivasspor mücadelesinde gördü.

Sarı kart ceza sınırına gelen iki oyuncu, ligde bir sarı kart daha görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan Oxford-AstraZeneca aşısına acil durumlarda kullanım onayı verdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 400 bini geçti
Kovid-19'u yenen ve CoronaVac aşısı olan doktordan 'Nefessiz kalmak istemiyoruz' mesajı
İran'da Kovid-19 salgınında yeni dalga korkusu
İran 21 Mart'a kadar aşılama çalışmalarına başlamayı planlıyor

Benzer haberler

'Kaybedince asla memnun olmazsınız'

'Kaybedince asla memnun olmazsınız'

'En az 2 oyuncu daha almamız gerekiyor'

Medipol Başakşehir'in iki haftalık galibiyet serisi sona erdi

Gaziantep FK sahasında kazandı

Gaziantep FK sahasında kazandı
Başakşehir ile Sivasspor puanları paylaştı

Başakşehir ile Sivasspor puanları paylaştı
Göztepe, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 yendi

Göztepe, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 yendi