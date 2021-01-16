Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Istanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.