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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 19. haftasında yarın Galatasaray ile evinde oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Berad Büyük   | 16.01.2021
Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Istanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin.

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