Euro
9.01
Dolar
7.47
BIST 100
1,524.49
Altın
1,826.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: En az 2 oyuncu daha almamız gerekiyor

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, zorlu saha ve hava şartlarına rağmen puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Hilmi Sever   | 16.01.2021
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: En az 2 oyuncu daha almamız gerekiyor Fotoğraf: Onur Çoban / AA

Istanbul

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Düşüncemiz buradan puan ya da puanlarla ayrılmaktı. Futbola elverişli olmayan havada ve saha zemininde oynadık. Her şeyden önce iki takımı da tebrik ediyorum. Düşüncemiz buradan puanla ayrılmaktı onu da aldığımız için mutluyuz. İki takımın da futbol oynamasına saha elvermediği için istediğimiz şekilde oynayamadık. Gerçekten mücadeleci, güzel, heyecanlı bir maç oldu. İki takımı da tebrik ediyorum. Futbolla ilgili fazla konuşmaya gerek yok. Başakşehir doldur boşalt oynadı, mecbur oynamak gerekiyordu. Ortada bir maç geçti. Puan aldığımız için mutluyuz. Saha şartları elverseydi daha farklı bir maç olabilirdi." ifadelerini kullandı. 

Çalımbay, transfer çalışmaları hakkında ise, "En az 3-4 oyuncu almamız gerekiyordu. İki bek aldık biri Ahmet Oğuz, biri de Alaaddin, Ümraniyespor'dan. En az 2 oyuncu daha almamız gerekiyor. Şu anda da araştırıyoruz. Yasın bizden ayrıldı. En kısa zamanda kafamızda olan bir iki oyuncuyu almamız gerekiyor, çabuk şekilde." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan Oxford-AstraZeneca aşısına acil durumlarda kullanım onayı verdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 400 bini geçti
Kovid-19'u yenen ve CoronaVac aşısı olan doktordan 'Nefessiz kalmak istemiyoruz' mesajı
İran'da Kovid-19 salgınında yeni dalga korkusu
İran 21 Mart'a kadar aşılama çalışmalarına başlamayı planlıyor

Benzer haberler

'Kaybedince asla memnun olmazsınız'

'Kaybedince asla memnun olmazsınız'

'En az 2 oyuncu daha almamız gerekiyor'

Medipol Başakşehir'in iki haftalık galibiyet serisi sona erdi

Gaziantep FK sahasında kazandı

Gaziantep FK sahasında kazandı
Başakşehir ile Sivasspor puanları paylaştı

Başakşehir ile Sivasspor puanları paylaştı
Göztepe, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 yendi

Göztepe, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 yendi