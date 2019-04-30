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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'in başarısı FourFourTwo dergisinde

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü İdari Direktörü Mustafa Eröğüt, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üçte biri bütçeye sahip olmalarına karşın teknik direktör Abdullah Avcı ile başarıyı yakaladıklarını kaydetti.

Yunus Kaymaz   | 30.04.2019
Medipol Başakşehir'in başarısı FourFourTwo dergisinde

Istanbul

İngiltere'nin FourFourTwo dergisi, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Medipol Başakşehir'in başarısını incelediği habere 6 sayfa ayırdı. 

Dergiye açıklamalarda bulunan kulüp idari direktörü Mustafa Eröğüt, birçok takımdan teklif gelmesine karşın teknik direktör Abdullah Avcı'nın Medipol Başakşehir'de kaldığını belirterek, "Bütçemiz, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üçte biri kadar olmasına rağmen teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile başarıyı yakaladık." ifadelerini kullandı.

Kulübün 8 hissedarının olduğunu aktaran Eröğüt, "Bizde seçim ve başkanlık değişimi yok. Uzun vadeli planlar ve kalıcı başarı istiyoruz. 2014 yılında yola çıktığımızda hedefimiz, ilk 5 yılda UEFA Avrupa Ligi, 8 yılda ise Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmekti. Ligde de şampiyon olmak istiyorduk ve beklediğimizden hızlı gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dergide görüşlerine yer verilen kulübün medya sorumlusu Coşkun Gülbahar ise "Bu sezon tarih yazmak istiyoruz. Biz Türkiye'de 6'ncı şampiyon olacağız. Bu sezon 4 bin kombine bilet sattık. Maç başına seyirci ortalamamız 5-6 bin civarında. Daha fazla taraftar kazanmak için başarılı olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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